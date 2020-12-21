مصر.. "الطيران المدني" تكشف حقيقة تعليق الحركة الجوية

نفت وزارة الطيران المدني في مصر، اليوم الاثنين، تعليق حركة الطيران في البلاد.

جاء هذا في بيان نشرته الوزارة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونقل البيان عن باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران المدني للشئون الدولية والإعلام، أن الحركة الجوية بالمطارات المصرية تسير بشكل طبيعي ومنتظم.

وأضاف البيان أنه:" لا صحة لما أثير علي بعض المواقع الإلكترونية عن تعليق حركة الطيران المدني بجمهورية مصر العربية".

وتابع البيان:" هذا وتهيب وزارة الطيران بضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية بالوزارة عند تداول البيانات والمعلومات المتعلقة بحركة الطيران المدني".

ودعا إلى توخي الحذر في نشر بيانات غير دقيقه تعمل على إثارة البلبلة.