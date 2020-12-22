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    مجلس الأمة الكويتي

    بينها انتخاب اللجان البرلمانية...  3 بنود ضمن جلسة "الأمة" الكويتي

    © AP Photo / Ali Al-Ghuneim
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    افتتح رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي مرزوق الغانم، اليوم الثلاثاء، جلسة خاصة تتضمن 3 بنود بينها انتخاب اللجان البرلمانية الدائمة والموقتة.

    وقالت صحيفة "القبس" المحلية، إن الجلسة تتضمن أيضا تأبين الوزير السابق ورجل الأعمال عبد العزيز الشايع ووزير الدفاع الأسبق الشيخ ناصر الصباح نجل أمير البلاد الراحل.

    كما تتضمن الجلسة ذاتها أداء اليمين الدستورية لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حسب نص المادة (91) من الدستور الكويتي.

    رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم
    © AFP 2020 / YASSER AL-ZAYYAT
    رد فعل مرزوق الغانم لحظة إعلان فوزه برئاسة مجلس الأمة الكويتي... فيديو

    وأدى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح اليمين الدستورية في بداية جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم وذلك لمباشرة أعماله عضوا في مجلس الأمة.

    وتقضي المادة (91) من الدستور الكويتي بوجوب أداء جميع النواب اليمين أمام المجلس في جلسة علنية، قبل مباشرة مهامهم.

    والثلاثاء الماضي، أدى بقية أعضاء مجلس الأمة اليمين الدستورية في الجلسة الأولى من الفصل التشريعي السادس عشر لمباشرة أعمالهم، وفقا للمادة المذكورة، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.

    وقال رئيس مجلسة الأمة الكويتي في تأبينه لوزير الدفاع الأسبق الشيخ ناصر الصباح: "كان مثالاً للرجل العفيف الصادق القريب من الجميع وكان يحمل هم الغد ساعياً بإخلاص لبناء كويت جديدة تعبر بأبنائها نحو المستقبل".

    وأمس الأول (الأحد)، توفي الشيخ ناصر عن عمر ناهز الـ 72 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

    والشيخ ناصر، هو النجل الأكبر لأمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الجابر الصباح، وسبق أن تقلد عدة مناصب منها حقيبة وزارة الدفاع في عام 2017، ووزيرا لشؤون الديوان الأميري عام 2006، والمستشار الخاص لسمو ولي العهد في العام 1999.

    كما قام مرزوق الغانم بتأبين وزير الكهرباء والماء الأسبق عبدالعزيز الشايع، مؤكدا أنه "كان مثالاً للسياسي الخلوق والاقتصادي الخلاق وأحد رجالات الكويت وروادها وكانت له إسهاماته المميزة في مختلف الأصعدة والقطاعات".

    وفي الرابع من الشهر الجاري، توفي الشايع عن عمر 94 سنة، ويعد الراحل أحد أعلام الاقتصاد الذين ساهموا في نهضة وتطور الكويت، وله إسهامات بارزة في عدة قطاعات.

    ومن المقرر أن يشهد مجلس الأمة الكويتي في وقت لاحق اليوم انتخاب 11 لجنة دائمة من بينها "لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري" و"لجنة العرائض والشكاوى"، و"لجنة الداخلية والدفاع"، و"لجنة الشؤون المالية والاقتصادية"، و"لجنة الشؤون التشريعية والقانونية" و"لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد" ولجنة "الشؤون الصحية والإجتماعية والعمل" ولجنة "الشؤون الخارجية".

    ولاحقا ينتقل المجلس إلى انتخاب اللجان المؤقتة وفق المادة رقم (44) من لائحته الداخلية.

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    مجلس الأمة الكويتي, الكويت
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