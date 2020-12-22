أمير سعودي يعلق على صورة أثارت تفاعلا نشرتها القنصلية الأمريكية في المملكة

علق أمير سعودي على صورة شاركتها القنصلية الأمريكية في المملكة، أمس الاثنين، وأثارت تفاعلا واسعا بين مستخدمي موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وتبين الصورة القنصل الأمريكي في منطقة الخبر، وهي ترتدي الزي السعودي التقليدي.

وغرد الأمير سطام بن خالد آل سعود على الصورة عبر "تويتر": "السيدة نيكول مانز القنصل الأمريكي في الخبر ترتدي الزي السعودي التقليدي تصرف جميل منها في وقت نجد البعض يتبرأ منه ويتهمه بالتخلف".

السيدة نيكول مانز القنصل الأمريكي في الخبر ترتدي الزي السعودي التقليدي تصرف جميل منها في وقت نجد البعض يتبرأ منه ويتهمه بالتخلف

🇺🇸🇸🇦🇺🇸🇸🇦🇺🇸🇸🇦

@USAinDhahran pic.twitter.com/aSsqNGh2dh — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) December 21, 2020

وكانت القنصلية الأمريكية في الظهران بالسعودية شاركت عبر صفحتها الرسمية على "تويتر" صورة للقنصل الأمريكي في الخبر، نيكول مانز-بعزاوي، وكتبت معها: "احزروا من يستمتع حقا بالتعلم عن ثقافة وتقاليد السعودية! من يعرف ما اسم هذا الزي؟" واستعانت بهاشتاغ "الشرقية في قلبي".

Guess who really enjoys learning about #Saudi #culture and #traditions! Who knows what this outfit is called?#الشرقيه_في _قلبي pic.twitter.com/FfDtbmuTva — U.S. Consulate General in Dhahran (@USAinDhahran) December 20, 2020

​وتتمتع القنصل الأمريكي في الخبر، نيكول مانز-بعزاوي، بخبرة تزيد عن 20 عاما كدبلوماسية أمريكية، وعملت مؤخرا كرئيسة القسم السياسي والاقتصادي في سفارة الولايات المتحدة لدى اليمن ومقيمة في الرياض في المملكة العربية السعودية، وقبل ذلك كانت رئيسة القسم السياسي والاقتصادي في سفارة الولايات المتحدة في كلا من بربادوس وشرق البحر الكاريبي، حيث عملت أيضا كنائب رئيس البعثة بالنيابة.