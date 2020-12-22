رئيس أركان الجيش الفرنسي في زيارة رسمية إلى لبنان

وصل رئيس أركان ​الجيش الفرنسي فرانسوا لوكونتر إلى لبنان على رأس وفد، وحطت طائرته اليوم في مطار ​رفيق الحريري​ الدولي.

وطبقا لوسائل إعلام لبنانية فقد وصل فرانسوا اليوم لبحث العديد من الملفات الهامة، على الساحة اللبنانية.

وكانت آخر زيارة لفرانسوا في التاسع عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حيث تفقّد خلال زيارته الرسمية إلى لبنان مرفأ بيروت.

وأعلنت وقتها قيادة الجيش اللبناني، أن الجنرال الفرنسي استمع إلى شرح مفصل من بعض الضباط عن المهمة التي اضطلع بها الجيش بعد انفجار الرابع من أغسطس/ آب.

يذكر أن السفارة الفرنسية أعلنت في بيان قبل الزيارة أن رئيس أركان الجيوش الفرنسية الجنرال فرنسوا لو كوينتر، سوف يقوم بزيارة رسمية إلى بيروت.

وقال البيان: "تعكس هذه الزيارة تمسك فرنسا بتطوير التعاون الدفاعي بين البلدين. منذ عام 2017، سلمت فرنسا معدات بقيمة تقدر بحوالى 60 مليون يورو إلى الوحدات العسكرية اللبنانية وقد دربت مئات الكوادر العسكرية اللبنانية إما في فرنسا وإما في لبنان، وقد طورت بالتحديد منذ سنتين التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والأمن البحري".

وأضاف: "سيستقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون نظيره الفرنسي الجنرال فرنسوا لو كوينتر في مقر قيادة الجيش في اليرزة حيث سيوقّع الرجلان على رسالة إعلان نوايا يهدف إلى تطوير التعاون العسكري بين البلدين".

وأوضح أن الجنرال فرانسوا سيحضر أيضا عرضا عن أنشطة القوات المسلحة اللبنانية بعد انفجار الرابع من آب وحول التعاون مع الجيوش الفرنسية، بما في ذلك في إطار عملية الصداقة.

ولفت البيان إلى أنه سيزور بعد ذلك مرفأ بيروت حيث سيطلع على الأعمال التي قامت بها القوات المسلحة اللبنانية في منطقة المرفأ بتعاون وثيق مع الجنود الفرنسيين كما سيطلع على المساعدة العسكرية الفرنسية في مجال القدرات المضادة للمدرعات وتطوير التعاون المتعلق بنزع الألغام.