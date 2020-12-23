تسجيل
18:19 GMT23 ديسمبر/ كانون الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    السريان وعيد الميلاد في سوريا

    سريان الجزيرة السورية يصلون للخلاص من الاحتلال والحرب... صور

    © Sputnik . ATTIA AL-ATTIA
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    سلالة كورونا الجديدة (53)
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/17/1047604216_0:-1:1920:1080_1200x675_80_0_0_ac6437f51db078d1b95458a64f610dc6.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202012231047604536-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%B1/

    لا يفوت سريان الجزيرة السورية أي مناسبة أو عيد، إلا ويؤكدون فيه التصاقهم بأرض أجدداهم وآبائهم وحبهم لوطنهم سوريا رغم كل الظروف، التي تعيشها الجزيرة من حرب وحصار وانقطاع للمياه والكهرباء.

    حول السريان هذه الفترة من استعداداتهم وطقوسهم لأعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية الجديدة  إلى تظاهرات اجتماعية عبروا فيها عبر الموسيقى والتراتيل الدينية، وإنارة شجرة الميلاد، بالإضافة إلى رفضهم لإشكال الاحتلال والحرب والإرهاب والحصار، وأكدوا تمسكهم بوطنهم الأم سوريا وعلى أنهم جزء لا يتجزأ من هذا النسيج.

    وفي مدينة الحسكة وتحت عنوان "جاء ليخلصنا" أقيم ريسيتال ميلادي لجوقة مار أفرام السرياني في كاتدرائية مار جرجس للسريان الأرثوذكس، تخلله نشد تراتيل دينية تدعوا للمحبة والسلام وإلى الخلاص من الحرب والاحتلال.

    وقال موريس عمسيح، مطران السريان الأرثوذكس في الجزيرة والفرات، لـ"سبوتنيك"، إنهم في محافظة الحسكة السورية يعيشون فرح الميلاد، لكن قلوبهم حزينة، حزينة لأنهم في ظروف قاسية تمر بها بلادهم وضحاً بأنها: "حزينة لأن هناك مليون مواطن يعانون العطش في الجزيرة السورية منذ عام كامل، نتيجة تحكم الفصائل الإرهابية بمصدر المياه الوحيد، مؤكداً أن الجزيرة كانت وستبقى أرض المحبة والتسامح والتعايش بين مكونات الشعب الواحد.

    وأكد عمسيح أنهم يصلون للسلام والمحبة، لكل أم شهيد ولكل طفل يتيم وبائس ومسكين، ويدعون الرب ليضع المحبة والسلام في قلوب كل البشر وأن يعم السلام البشرية وسوريا خاصة، مضيفا أنهم قرروا كما هي الأعوام السابقة إلغاء كافة الاحتفالات والمباركات بمناسبة أعياد الميلاد في الكنائس، وذلك نتيجة الظروف الصحية العالمية وبسبب ظروف الحياة الصعبة في الجزيرة.

    • السريان وعيد الميلاد في سوريا
      السريان وعيد الميلاد في سوريا
      © Sputnik . ATTIA AL-ATTIA
    • السريان وعيد الميلاد في سوريا
      السريان وعيد الميلاد في سوريا
      © Sputnik . ATTIA AL-ATTIA
    • السريان وعيد الميلاد في سوريا
      السريان وعيد الميلاد في سوريا
      © Sputnik . ATTIA AL-ATTIA
    • السريان وعيد الميلاد في سوريا
      السريان وعيد الميلاد في سوريا
      © Sputnik . ATTIA AL-ATTIA
    • السريان وعيد الميلاد في سوريا
      السريان وعيد الميلاد في سوريا
      © Sputnik . ATTIA AL-ATTIA
    • السريان وعيد الميلاد في سوريا
      السريان وعيد الميلاد في سوريا
      © Sputnik . Attia Al-Attia
    • السريان وعيد الميلاد في سوريا
      السريان وعيد الميلاد في سوريا
      © Sputnik . ATTIA AL-ATTIA
    1 / 7
    © Sputnik . ATTIA AL-ATTIA
    السريان وعيد الميلاد في سوريا

    بدوره القس كبرائيل خاجو، كاهن كاتدرائية مار جرجس للسريان الأرثوذكس بمدينة الحسكة، بين لــ" سبوتنيك" أن "السريان يعيدون بقدوم السنة الجديدة وأعياد الميلاد بفرح داخلي، ولكن الألم كبير وذلك لما تشهده سوريا منذ تسع سنوات وخلال السنتين الماضيتين، ازدادت الأوضاع سوء بسبب الاحتلاليين الأمريكي والتركي وسيطرة الأخير على مدينة رأس العين وقطع المياه وتحكم بمصدرها الوحيد المغذي لمدينة الحسكة، ولكن إلى ماشاء الله سنبقى محكومين بالأمل".

    وتابع خاجو السريان مواطنون أصليون ولم يكونوا غرباء وكل حجرة من حجار سوريا تؤكد سريانية البلاد، المكون السرياني هو مثله مثل أي مكون من مكونات الشعب السوري، عانوا ما عاناه أفراد الشعب من خطف وقتل في عدد من المدن المتفرقة ومنها رأس العين، السريان قدموا دماء وشهداء ضد الإرهاب والتطرف وهم مواطنون سوريون أصليون ويفتخرون بذلك.

    ونوه الصيدلي إليأس سعيد إداري جوقة مارأفرام السرياني "رسالتنا رسالة محبة وإيمان بأن المستقبل للمحبة والأمن والاستقرار لكل إنسان إن يحيي الحياة ورسالتنا هي الحياة وثم الحياة".

    وفي مدينة القامشلي بمناسبة أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، تم إضاءة شجرة الميلاد بحضور جماهيري ورسمي بمبادرة من مجلس المدينة وجمعيتي البر والخدمات الاجتماعية الإسلامية ومار منصور المسيحية الخيرية.

    وقال الشيخ أحمد الصالح، أحد أئمة المساجد في مدينة القامشلي، لـ"سبوتنيك" بأن "هذا الاجتماع الرمزي و رمزيته بأن يعبر كل شخص منا عن تعبيره لحبه ومحبته لإخوته وأصدقائه بمناسبة أعيادهم وأفراحهم ، نحن نلتقي في هذا المكان لأننا أخوة متحابون ولا يستطيع أحد أن يفرقنا".

    وأوضح الأب عبد الله صليبا، كاهن كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس في مدينة القامشلي لـ"سبوتنيك"، "اليوم نعطي رسالة من خلال إنارة شجرة الميلاد في مدينة القامشلي السورية نحن ثابتون بولائنا وبمحبتنا لوطننا سورية خلف قائد البلاد الرئيس بشار الأسد وخلف الجيش العربي السوري، الذي صنع النصر على الإرهاب خلال العشر السنوات الماضية".

    وتابع الأب صلينا: "رفعنا الدعاوي لله أن يكون دائما معنا حتى أن يتم النصر النهائي، موضحا بأن رسالتهم من القامشلي نحن نحب كل العالم وان يعم الخير ولسلام كل العالم ويعم بلدنا سوريا".

    وبين عبدالله أن إضاءة شجرة الميلاد جاءت احتفاء بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية وللتأكيد على تعزيز ثقافة المحبة والسلام بين أبناء الشعب السوري الواحد والتعبير عن الثقة بانتصار سوريا على الإرهاب والمحتلين.

    الموضوع:
    سلالة كورونا الجديدة (53)

    انظر أيضا:

    سوريا... إضاءة شجرة عيد الميلاد في حلب (فيديو+ صور)
    العقوبات الأمريكية وكورونا يحاصران الميلاد في سوريا... صور
    الكلمات الدلالية:
    حب الوطن, ارتباط, حرب, الجزيرة, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فتيات الاستعراض المسرحي ويندميل غيرلز (The Windmill Girls) من مسرح ويندميل في لندن، أثناء تطعيمهن بلقاح ضد الإنفلونزا، 12 سبتمبر 1963.
    هل تخاف أخذ اللقاح... كيف تم التطعيم في القرن الـ20 وأوائل الـ21؟
    تزامنا مع الانقلاب الشتوي... التصويت ينقلب لصالح حل الكنيست الإسرائيلي
    تزامنا مع "الانقلاب الشتوي"... التصويت ينقلب لصالح حل الكنيست الإسرائيلي
    7 علامات خفية تكشف اتباعك نظاما غذائيا غير صحي
    7 علامات خفية تكشف اتباعك نظاما غذائيا "غير صحي"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك