إثيوبيا: نحن بحاجة لمراجعة اتفاقياتنا مع السودان

أعلنت إثيوبيا، اليوم الأربعاء، أن أديس أبابا بحاجة لمراجعة اتفاقيات عديدة مع الجانب السوداني، في الفترة المقبلة.

قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، في مستهل الجولة الثانية مع المفاوضات السودانية، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية، إن "إثيوبيا والسودان بحاجة إلى مضاعفة الجهود، لترجمة العلاقات الثنائية القوية إلى تعاون استراتيجي أكبر".

وتابع ميكونين "إثيوبيا تولي دائما أهمية كبيرة لعلاقتها بشعب وحكومة السودان، خاصة وأن العلاقات الأخوية الطويلة بين بلدينا وشعبينا معروفة جدا بالطبع".

وأكمل وزير الخارجية الإثيوبي "الدول بحاجة إلى مضاعفة الجهود لترجمة العلاقة الثنائية القوية إلى تعاون استراتيجي أكثر من شأنه تسريع التكامل الاقتصادي للبلدين وتحقيق فوائد ملموسة للشعبين".

وقال ميكونين "هناك حاجة إلى الارتقاء بجميع العلاقات الشاملة للدول إلى مستوى جديد وأعلى من أجل المنفعة المتبادلة أمر بالغ الأهمية".

وأردف بقوله "هناك دور بارز للتجارة الحدودية الذي يشمل المجتمعات حول الحدود المشتركة مهم جدا في ضمان السلام والاستقرار في المنطقة الحدودية".

وأكمل بقوله "لذلك نحن بحاجة إلى مراجعة اتفاقية التجارة التفضيلية الحالية، واستكمال مفاوضات البروتوكول الخاص بقواعد المنشأ".

وأشار المسؤول الإثيوبي إلى أن بروتوكولات التجارة الحدودية، التي تم التوقيع عليها قبل نحو 20 عاما قيد المناقشة، لمراجعتها لاستيعاب الحقائق الحالية.

وتطرق وزير الخارجية الإثيوبي إلى ما حدث من توترات في المناطق الحدودية، ووصفه بأنه "لا يتناسب مع مبدأ التضامن والأخوة الراسخ".

وأتم بقوله "موقف إثيوبيا الثابت هو أن إعادة تنشيط الآليات القائمة وإيجاد حل ودي بشأن الاستيطان والزراعة هي الطريقة الوحيدة لتحقيق حل دائم للقضايا على الحدود المشتركة".

يذكر أن توترات عديدة اندلعت على الحدود السودانية الإثيوبية، عقب اتهام الجيش السوداني نظيره الإثيوبي والمليشيات المدعومة منه، بنصب كمين لعناصره التي كانت تُمشط محيط جبل أبو طيور، الأسبوع الماضي، متسببة في سقوط قتلى وجرحى من الجانب السوداني.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قال، الخميس الماضي، إن حكومته تتابع عن كثب ما حدث بيد إحدى الميليشيات المحلية على الحدود الإثيوبية السودانية.