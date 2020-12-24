قرار إيداع بالسجن في حق رئيس حزب قلب تونس

أصدر قاضي التحقيق في تونس، اليوم الخميس، بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي.

وقال الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس، محسن الدالي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن قاضي التحقيق أصدر بطاقة الإيداع بالسجن، في حق القروي، بخصوص قضية شبهة تبييض الأموال.

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، وجه استدعاء اليوم إلى رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، للاستماع إليه في القضية المذكورة.