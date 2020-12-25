عمرو موسى يكشف سرا جمعه بصدام حسين

قال الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، إن الجامعة لا يمكنها منع أي دولة عربية من التطبيع مع إسرائيل.

وأوضح موسى، أمس الخميس، خلال لقائه مع الإعلامي المصري، إبراهيم عيسى، في برنامج "حديث القاهرة"، الذي يذاع على قناة "القاهرة والناس" المصرية، أن الأمين العام لجامعة الدول العربية الحالي لا يستطيع أن يقول لأي دولة أن تطبع أو لا تطبع مع إسرائيل، ولا يستطيع أن يقول لأي دولة أن تحارب إسرائيل.

وذكر عمرو موسى أن سلفه، أمين الجامعة العربية الحالي، أحمد أبو الغيط، هو دبلوماسي قديم ومخضرم ومدرك لكافة قضايا المنطقة والدول العربية، مشيرا إلى أنه لا بد من حل تفاوضي بشأن القضية الفلسطينية، والتي تحتاج إلى دعم عربي كامل.

وشدد موسى على أنه يمكن "حل الدولتين" من خلال الاستفادة من اتفاقات السلام العربية الإسرائيلية في الفترة الأخيرة، مع كل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

وفي السياق نفسه، كشف عمرو موسى، عن سر يجمعه بالرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، حيث حذره موسى من تداعيات الحرب الأمريكية على العراق، في العام 2003، حينما كان أمينا عاما للجامعة العربية (2001 -2011)، مؤكدا أن صدام رد عليه بأن "يعي خطورة الوضع"، وسأله عن امتلاك بلاده لأسلحة نووية، في وقت نفى الرئيس العراقي الراحل، امتلاك بلاده لأي أسلحة نووية.

وقال عمرو موسى في هذا الشأن:

إن الحرب على العراق سوف تفتح أبواب جهنم، وقد كان.

ولفت موسى إلى أنه كان مسؤولا عن إبلاغ الأمم المتحدة قبول العراق للتفاوض حول وجود أسلحة نووية من عدمه.