الجيش الإسرائيلي ينفي تفجير عبوة ناسفة استهدفت إحدى دورياته على الحدود مع لبنان

أعلن المتحدث باسم ​الجيش الاسرائيلي​ أفيخاي ادرعي، اليوم السبت، أن دوي الانفجارات التي سمعت على الحدود مع ​لبنان​ صباح اليوم ناتجة عن أعمال ميدانية اعتيادية للجيش الاسرائيلي على الحدود.

وجاء تعليق أدرعي على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيه "خلافًا للادعاءات لم يتم ​تفجير​ أي ​عبوة ناسفة​ ضد ​القوات​، ويعمل الجيش الاسرائيلي بطرق مفاجئة ومتنوعة للحفاظ على أمن الحدود".

#عاجل دوي الانفجارات التي سمعت على الحدود مع #لبنان صباح اليوم ناتج عن أعمال ميدانية اعتيادية لجيش الدفاع على الحدود. خلافًا للادعاءات لم يتم تفجير اي عبوة ناسفة ضد القوات. يعمل جيش الدفاع بطرق مفاجئة ومتنوعة للحفاظ على أمن الحدود — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 26, 2020

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، بوقوع انفجارعند الحدود اللبنانية الإسرائيلية قبالة بلدة العديسة استهدف دورية عسكرية إسرائيلية.

وذكر مراسل قناة "الجديد" اللبناني أن الانفجار استهدف دورية للجيش الإسرائيلي بعدما اجتازت السياج التقني أثناء عملية تمشيط في الحرج أسفل موقع مستوطنة مسكفعام العسكري.