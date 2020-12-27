في أول حوار لصحيفة عبرية... وزيرة السياحة المغربية تتعهد بجذب الإسرائيليين لزيارة المملكة

قالت وزيرة السياحة المغربية، نادية فتاح العلوي، إنها ستعمل جاهدة لتحويل المغرب إلى أكثر الدول مقصدا للإسرائيليين.

وأجرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، اليوم الأحد، حوارا مع الوزيرة المغربية، أكدت من خلاله سعيها لجعل بلادها مقصدا للسياح الإسرائيليين، ربما تسبق في ذلك إمارة دبي نفسها.

وذكرت الصحيفة العبرية أن نادية العلوي قد أجرت أول حوار من نوعه لصحيفة إسرائيلية، للتأكيد على أن تخطط لجلب ما يزيد عن 200 ألف إسرائيلي إلى المغرب سنويا، معربة عن طموح كبير في كسب ثقة إسرائيليين أكثر ليسوا من أصل مغربي أيضا، وسوف يقعون في حب بلادها.

وفي سياق متصل، نفت وزارة الخارجية المغربية وصول وفد رسمي من بلادها إلى إسرائيل، اليوم الأحد، وأصرت على أنه فريق لوجستي دون صبغة دبلوماسية.

وأكد الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "i24NEWS"، صباح اليوم الأحد، أنه وصل إليه بيان من الخارجية المغربية ينفي وصول وفد رسمي من بلادها إلى تل أبيب، اليوم، وذلك بعدما قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، مساء أمس السبت، أن وفدا مغربيا سيصل بلاده، اليوم.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في العاشر من الشهر الجاري، استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، في إطار خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، مع اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على منطقة الصحراء الغربية التي تتنازع الرباط وجبهة البوليساريو السيادة عليها.

وتبع ذلك، إعلان العاهل المغربي الملك محمد السادس، استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في أقرب الآجال، وفق بيان صدر عن الديوان الملكي، مشددا على أن ذلك "لا يمس بأي حال من الأحوال، الالتزام الدائم والموصول للمغرب في الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، وانخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط.