السيسي يوجه بتطوير 1500 قرية وإنشاء 350 ألف وحدة سكنية

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بتطوير 1500 قرية، وإنشاء 350 ألف وحدة سكنية، في أنحاء البلاد.

جاء هذا خلال اجتماع، ضم مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعاصم الجزار وزير الإسكان.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في بيان على حسابه بموقع "فيسبوك" إن: الرئيس وجه بتوسيع نطاق المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري لتشمل ١٥٠٠ قرية في نطاق ٥٠ مركز مدينة.

وأوضح أن هذه القرى تقع في مختلف محافظات الجمهورية ويسكنها ١٨ مليون مواطن، مشيرا إلى أن تكلفة تطويرها تقدر بـ٥٠٠ مليار جنيه.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة أن هذه الخطوة تأتي في إطار مخطط الدولة لتطوير جميع قرى مصر خلال ٣ سنوات.

وأشار إلى أن المخطط يستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، لا سيما المياه والكهرباء، والصرف الصحي.

وعن قطاع الإسكان، أوضح البيان أن الرئيس وجه بإنشاء ٣٥٠ ألف وحدة سكنية جديدة في إطار مشروع "سكن كل المصريين" على مستوى مدن ومحافظات الجمهورية.