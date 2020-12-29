الأردن… المحاكم ترد جميع الطعون الانتخابية

أنهت المحاكم الأردنية النظر في جميع الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات النيابة، وقررت رد الطعون لعدم وجود الأسباب الكافية لقبولها.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى قول مصدر قضائي إن محكمة استئناف معان أنهت الفصل بآخر طعن قدم إليها من الطعون الثلاثة، والمتعلقة بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب".

ولفتت الوكالة إلى أن محكمتي استئناف عمان وإربد انهيا النظر في جميع الطعون، مشيرة إلى أن محكمة استئناف عمان تلقت 39 طعنا ولدى محكمة استئناف إربد 19 طعنا.

وأوضحت الوكالة أن جميع الطعون تم ردها لعدم توافر الشروط الشكلية التي افترضها القانون مثل تقديمها بعد فوات المدة القانونية أو ردها بعدما تبين للمحاكم صحة النتائج المعلنة أو أن الأسباب التي ساقها الطاعنون لم تكن ذات أثر على مجمل النتائج.

وأجرت المحاكم الأردنية إعادة فرز لبعض صناديق الاقتراع كما قامت بتدقيق جداول وكشوفات الاقتراع والتجميع وتحققت من صحتها وفقا للقانون.