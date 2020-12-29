القوات العراقية تلقي القبض على مطلوبين وتضبط كميات من السلاح

نفذت القوات العراقية، اليوم الثلاثاء، حملات تفتيش وملاحقة لمطلوبين ضمن عمليات "الوعد الصادق" في محافظة البصرة، جنوبي العراق.

وكتب المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول على صفحته الرسمية في "تويتر": "باشرت قيادة عمليات البصرة، بتنفيذ عمليات "الوعد الصادق" المرحلة الخامسة الصفحة الثانية لمداهمة وتفتيش مناطق (مركز المدينة) لإلقاء القبض على المطلوبين ونزع الأسلحة غير المرخصة لتحقيق الأمن والأستقرار محافظة البصرة، وأسفرت عن إلقاء القبض على (9) مطلوبين وفق مواد قانوينة مختلفة".

باشرت قيادة عمليات #البصرة، بتنفيذ عمليات الوعد الصادق المرحلة الخامسة الصفحة الثانية لمداهمة وتفتيش مناطق (مركز المدينة) لإلقاء القبض على المطلوبين ونزع الأسلحة غير المرخصة لتحقيق الأمن والأستقرار محافظة البصرة، وأسفرت عن إلقاء القبض على (٩) مطلوبين وفق مواد قانوينة مختلفة. pic.twitter.com/JHXJsEHUtu — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) December 29, 2020

وكانت البصرة، خلال الفترة الماضية، أصبحت مسرحا لعمليات اغتيال عدد من الناشطين، ما استدعى إجراء تغييرات في المناصب الأمنية وتشديد الإجراءات بتوجيه من رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.