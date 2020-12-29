بينها السعودية... عبد اللهيان: سليماني حذر من المشروع الأمريكي بتقسيم الدول 

كشف المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، أن دور قائد فيلق القدس الراحل، قاسم سليماني كان مواجهة الإرهاب في المنطقة، ودعم المقاومة وتجهيزها، وإحلال الأمن في المنطقة.

وأجرت قناة "الميادين" حوارا مع عبد اللهيان، أكد من خلاله أن سليماني "كان شخصا شجاعا لا يمل أو يتعب، وكان جديا جداً في القيام بعمله، وإلى جانب خصائصه العسكرية، كانت لديه خصائص دبلوماسية مميزة".

وأضاف أن قائم سليماني كان قلقا على تجزئة السعودية، قائلا:

رغم عداء بعض القادة والمسؤولين في السعودية تجاه الشهيد سليماني، إلا أنه كان قلقا على المملكة، وفي الحوارات التي قمنا بها في مناسبات عدة، كان يعتقد سليماني أن أمريكا واللوبي الصهيوني يريدان تجزئة الدول الإسلامية، وهم لديهم الكثير من المشاريع من أجل تضعيف الدول الإسلامية وتجزئة دول مثل العراق وسوريا ومصر وتركيا والسعودية واليمن وإيران، إلى جانب دول أخرى.

ولفت عبد اللهيان إلى أن "سليماني كان يقول إن تقسيم السعودية سيكون خطرا على العالم الإسلامي بقدر تجزئة وتقسيم سوريا والعراق".

ويذكر أن قاسم سليماني تم اغتياله مع نائب رئيس قوات الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، في 3 كانون الثاني/يناير 2020 ، في غارة جوية أمريكية، قرب مطار بغداد الدولي.