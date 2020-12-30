مستشار هادي: الحكومة تبدأ عملها رغم محاولة الاستهداف "الدنيئة"

علق نصر طه، مستشار الرئيس اليمني، على استهداف الحكومة اليمنية عند وصولها مطار عدن، الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين الموجودين في المطار أثناء القصف.

وكتب طه، على "تويتر" اليوم الأربعاء: "رغم كل محاولات الطعن والتشكيك في جدية تنفيذ اتفاق الرياض إلا أن البند الأهم فيه هو تشكيل حكومة كفاءات قد تم تنفذه".

وتابع: "هاهي الحكومة تصل عدن وستبدأ مهامها رغم محاولة استهدافها الدنيئة"، مضيفا: "ستجد كل الدعم من شعبنا ومن الرئيس والأشقاء والعالم بعدما حظيت بترحيب شعبي ودولي كبير".

وفي وقت سابق من اليوم، هزت ثلاثة انفجارات صالة مطار عدن الدولي بالتزامن مع وصول طائرة تقل الحكومة إلى مدرج المطار، ما أسفر عن مقتل 10 وإصابة أكثر من 20 آخرين من المتواجدين قرب موقع الانفجارات، في حين جرى نقل رئيس الحكومة وأعضائها إلى قصر معاشيق الرئاسي في المدينة، وفقاً لما أفاد به مصدر في السلطة المحلية بعدن لوكالة "سبوتنيك".

وقال معين عبد الملك، رئيس مجلس الوزراء اليمني، إن حكومته سوف تمارس عملها رغم التحديات ولن تتراجع، مؤكدا أن "العمل الإرهابي الذي استهدف مطار عدن جزء من الحرب على الدولة وسنواصل عملنا حتى إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة".

ووجه وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الاتهام لجماعة أنصار الله (الحوثيين) بتنفيذ الهجوم على مطار عدن بالتزامن مع وصول طائرة تقل أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة، والذي خلف قتلى وجرحى.

رغم كل محاولات الطعن والتشكيك في جدية تنفيذ اتفاق الرياض إلا أن البند الأهم فيه وهو تشكيل حكومةكفاءات قد تنفذ وهاهي الحكومة تصل عدن وستبدأ مهامها رغم محاولة استهدافها الدنيئة وستجد كل الدعم من شعبنا ومن الرئيس والأشقاءوالعالم بعدما حظيت بترحيب شعبي ودولي كبير..#الحكومة_في_عدن pic.twitter.com/7qlPqTM6o4 — Nasr Taha (نصر طه مصطفى) (@NasrTaha) December 30, 2020

وغرد الإرياني عبر "تويتر"، "نطمئن أبناء شعبنا العظيم أن جميع أعضاء الحكومة بخير، ونؤكد أن الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لمطار عدن لن يثنينا على القيام بواجبنا الوطني"، بينما نفى وكيل وزارة الإعلام في "حكومة الإنقاذ" بصنعاء نصر الدين عامر، أي علاقة بين الجهات الحاكمة في صنعاء وبين التفجيرات التي وقعت في مطار عدن وقت وصول الطائرة التي تقل الحكومة الجديدة والتي راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح حتى الآن.