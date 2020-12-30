تسجيل
19:02 GMT30 ديسمبر/ كانون الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE

    محافظ الحسكة: عودة القوافل التجارية إلى طريق الحسكة - حلب برفقة الشرطة الروسية

    © Sputnik . Михаил Алаеддин
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 01
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104477/33/1044773325_0:0:3072:1728_1200x675_80_0_0_816b854c3f05cef5d2e3787cfd46cc2a.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202012301047672008-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%83%D8%A9--%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9/

    أعلن محافظ الحسكة السورية اللواء غسان خليل أنه بالتعاون والتنسيق مع القاعدة العسكرية الروسية في مدينة القامشلي، سيتم إعادة تشغيل القوافل المدنية والتجارية على الطريق الدولي (الحسكة- الرقة- حلب/ M4)، بعد توقفها لعدة أيام جراء المعارك المشتعلة بين الميليشات "التركمانية" و"الكردية" المواليتين للجيشين التركي والأمريكي على التوالي.

    وقال المحافظ في تصريح لمراسل "سبوتنيك" في الحسكة: إن الاتفاق تم على عودة الدوريات الشرطة الروسية بالقيام بترفيق المواطنين المسافرين من بلدة تل تمر إلى عين عيسى وبالعكس وذلك بدءا من الساعة الثامنة من صباح يوم الخميس 31 كانون الأول / ديسمبر.

    الحسكة السورية تواجه الحصار والاحتلال والعطش بالمسرح
    © Sputnik . Attia Al-Attia
    الحسكة السورية تواجه الحصار والاحتلال والعطش بالمسرح... صور وفيديو
    وكانت حركة السفر والتجارة قد توقفت بالكامل منذ 10 أيام على الطريق الدولي (M4) جراء اشتعال المعارك بين الميليشيات "التركمانية" و"الكردية" في محيط مقطعه الاستراتيجي (تل تمر "ريف الحسكة"/ عين عيسى "ريف الرقة").

    وأوضح المحافظ إن عدد القوافل التي سيتم مرافقتها وتسيرها بحماية الشرطة الروسية سيتوقف على عدد المسافرين الراغبين بسلوك الطريق الدولي (M4) للوصول إلى مدينة عيسى بريف الرقة الشمالي من تل تمر أو بالعكس، مضيفاً بأنها خطوة جيدة وأنهم بانتظار التطورات القادمة.

    وكانت الشرطة العسكرية الروسية أوقفت ترفيق القوافل المدنية والتجارية بين بلدة تل تمر بريف الحسكة ومدينة عين عيسى بريف الرقة نتيجة القصف والاشتباكات المتبادلة بين التنظيمات "التركمانية" و"الكردية" المواليتين للجيشين التركي والأمريكي على التوالي، بمحيط مدينة عين عيسى الإستراتيجية شمالي محافظة الرقة.

    وفي السياق، أكدت مصادر أهلية بريف الرقة لمراسل "سبوتنيك" في الحسكة "تجدد القصف العنيف من قبل الميليشيات "التركمانية" على مواقع المسلحين الأكراد في تنظيم "قسد"، مع غروب شمس يوم الأربعاء 30 كانون الأول/ ديسمبر، على محيط مدينة عين عيسى".

    وقالت المصادر أن القصف المدفعي العنيف تركز على محيط قريتي الجهبل والمشيرفة 3كم شرقي المدينة، وعلى مخيم عين عيسى والطريق الدولي (M4) الملاصق للمدينة ( 1 كم ) شمالها.

    وأضافت المصادر أن الاشتباكات المتقطعة في المواقع المذكورة لم تتوقف طوال الــ 72 ساعة الماضية دون تغير في خارطة السيطرة بين الطرفين، مؤكدة بان مواقع تنظيم "قسد" مازالت على حالها دون أي تحرك يذكر في وسط المدينة وفي مداخلها ومحيطها الشرقي والشمالي والغربي أيضاً.

    ومنذ أكثر من أسبوعين، يشهد محيط مدينة عين عيسى الإستراتيجية اشتباكات وقصف، توقف بشكل مؤقت لعدة أيام، ثم تجدد في محاولات من الفصائل "التركمانية" السيطرة على قريتي صيدا والمعلك، بعد سيطرتها على قريتي المشيرفة والجهبل، يقابله تواصل التعنت والرفض من قبل تنظيم "قسد" في تسليم المدينة لقوات الجيش العربي السوري.

    ووقعت تركيا في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي اتفاقيتا وقف لإطلاق النار مع كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بعد عملية عسكرية شنتها في كل من راس العين شمالي الحسكة وتل أبيض شمال الرقة.

    انظر أيضا:

    الحسكة السورية تواجه الحصار والاحتلال والعطش بالمسرح... صور وفيديو
    سانا: جماعات مسلحة تستولي على مساحات واسعة من الأراضي بريف الحسكة
    الهلال الأحمر السوري يحتفل برأس السنة مع ذوي الاحتياجات الخاصة وأيتام الحسكة... صور وفيديو
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثل الأمريكي تشادويك بوسمان
    خسائر العام... مشاهير فارقونا في 2020
    قبل نهاية العام... ترامب والصفقات!
    قبل نهاية العام... ترامب والصفقات!
    إنفوجرافيك... 4 مفاجآت من واتسآب في 2021
    4 مفاجآت من واتسآب في 2021
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك