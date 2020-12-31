وزير الصحة اليمني: 25 قتيلا و110 جرحى حصيلة استهداف مطار عدن

أعلن وزير الصحة اليمني، قاسم بحيبح، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مطار عدن الدولي جنوبي اليمن، الذي تتهم الحكومة اليمنية جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بشنه إلى أكثر من 130 قتيلا وجريحا.

وقال بحيبح عبر حسابه على "تويتر": "ضحايا جريمة الإرهاب التي استهدفت المطار اليوم 25 قتيلا و110 جرحى".

وأضاف: "العدد مرشح للتصاعد لخطورة بعض الحالات".

وتابع: "أفلست الميليشيات (في إشارة إلى جماعة الحوثيين)، وأزعجها احتضان عدن للبلاد وحكومتها ومكوناتها".

25 شهيد و110 جريح ضحايا جريمة الارهاب التي استهدفت المطار اليوم،العدد مرشح للتصاعد لخطورة بعض الحالات شفا الله الجرحى ورحم الشهداء@ افلست الميليشات وازعجها إحتضان عدن للبلاد وحكومتها ومكوناتها، جريمة اليوم تدفع الجميع لمسؤولية تاريخية. — د.قاسم بحيبحQasem Buhaibeh (@kasembuhaibeh) December 30, 2020

واعتبر وزير الصحة اليمني، أن "جريمة اليوم تدفع الجميع لمسؤولية تاريخية"، في إشارة إلى توحيد الجهود لاستعادة السلطة من قبضة جماعة "أنصار الله".

وتتهم الحكومة اليمنية، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، باستهدافها لحظة وصولها إلى مطار العاصمة المؤقتة عدن بـ 4 صواريخ باليستية.