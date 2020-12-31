السفير اليمني لدى موسكو: السلطات اليمنية تدعو المجتمع الدولي لإدانة هجوم مطار عدن

صرح السفير اليمني لدى روسيا أحمد سالم الوحيشي، بأن بلاده تدعو المجتمع الدولي إلى إدانة الهجوم الأخير على مطار عدن الذي استهدف الحكومة الجديدة في البلاد.

موسكو- سبوتنيك. وقال السفير في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "نعرب عن تعازينا لمن فقدوا حياتهم ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين جراء الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم على مطار عدن لدى وصول طائرة الحكومة الجديدة".

وأضاف السفير اليمني: "ندعو المجتمع الدولي إلى إدانة هذا العمل الإرهابي".

وأكد الوحيشي على أن: "الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، تواصل مع الحكومة اليمنية للتأكد من انهم جميعا في أمان، مطالبهم بمواصلة الجهود لإنجاز المهام وفق اتفاق الرياض وإجراء التحقيق اللازم في الحادث".

وأعلن وزير الصحة اليمني، قاسم بحيبح، في وقت سابق، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مطار عدن الدولي جنوبي اليمن الذي تتهم الحكومة اليمنية جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بشنه إلى أكثر من 130 قتيلاً وجريحاً.

وقال بحيبح عبر حسابه على "تويتر": "ضحايا جريمة الإرهاب التي استهدفت المطار 25 قتيلا و110 جرحى".

وتتهم الحكومة اليمنية، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، باستهدافها لحظة وصولها إلى مطار العاصمة المؤقتة عدن بـ 4 صواريخ باليستية.