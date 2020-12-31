أول نشاط للرئيس عبد المجيد تبون بعد تعافيه وعودته إلى الجزائر... فيديو

وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، على قانون المالية لسنة 2021، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وحضر مراسم التوقيع كل من رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، والوزير الأول عبد العزيز جراد، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة، ووزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، ومدير الديوان لرئاسة الجمهورية الجزائرية نور الدين بغداد الدايج، والأمين العام لرئاسة الجمهورية محمد الأمين مسايد، والأمين العام للحكومة يحيى بوخاري. وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.

يذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تم نقله إلى العلاج في ألمانيا إثر إصابته بفيروس "كورونا" المستجد نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقد عاد إلى الجزائر مساء يوم الثلاثاء الماضي.

وجاء في تصريحه الأول للتلفزيون الوطني، بأنه "يتمنى أن تكون السنة الجديدة أحسن من الحالية ملؤها السعادة لجميع المواطنين و بأن البعد عن الوطن صعب خاصة بالنسبة لمن هو في منصب مسؤولية".