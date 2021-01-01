سلطان عمان يصادق على الموازنة العامة بإجمالي إنفاق 28.3 مليار دولار وعجز 5.7 مليار

أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الجمعة، مرسوما بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للعام 2021، والتي تضمنت إجمالي مصروفات متوقعة بقيمة 10.88 مليار ريال عماني (28.28 مليار دولار أمريكي)، وعجز مقدر بـ 2.2 مليار ريال (5.72 مليار دولار).

موسكو – سبوتنيك. وجاء في المرسوم السلطاني رقم 2/2021: "نحن هيثم بن طارق سلطان عمان، بعد الإطلاع على النظام الأساسي للدولة وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني 47/98، وبعد العرض على مجلس عمان (البرلمان)، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت: المادة الأولى، التصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021".

وبلغت جملة الإيرادات المقدرة للميزانية العامة للدولة للعام 2021، والتي تم احتسابها على أساس سعر النفط 45 دولار للبرميل، نحو 8.64 ريال عماني (22.464 مليار دولار).

وانخفضت قيمة الإيرادات بنحو 19 بالمئة عن الإيرادات المقدرة للعام الماضي، كما انخفضت قيمة المصروفات بحوالي 14 % عن الإنفاق المقدر لـ 2020.

وبلغت نسبة العجز في الميزانية نحو 8 % من الناتج المحلي، على أن يتم تمويل ما نسبته 73 % من العجز (1.6 مليار ريال عماني)، من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي، وسيتم تمويل باقي العجز والمقدر بنحو 600 مليون ريال، عبر السحب من الاحتياطيات.