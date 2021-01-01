صحيفة عبرية: "حزب الله" يقترب من تنفيذ عمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية

قالت صحيفة عبرية، اليوم الجمعة، إن حزب الله اللبناني يقترب من تنفيذ عمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن الجبهة الشمالية الإسرائيلية أمام حزب الله تقترب أكثر فأكثر من الانفجار أو التصعيد، وأنه يمكن أن يحدث هذا التصعيد في أي لحظة، ويمكن للحرب بين الطرفين أن تمتد لعدة أيام.

ونقلت الصحيفة على لسان ضابط بارز في القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي، أنه على جيش بلاده الاستعداد الدائم لاحتمالية اندلاع حرب مع حزب الله اللبناني، بشكل خاص، أو انفجار على الحدود الشمالية الإسرائيلية، بوجه عام، وذلك على خلفية إنهاء إسرائيل لعام دراماتيكي على تلك الحدود ـ بحسب قول الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن حزب الله سيواصل محاولاته التي نفذها خلال العام الماضي، ردا على مقتل أحد عناصره في هجوم إسرائيلي وقع بالقرب من مطار دمشق الدولي، حيث نقلت على لسان الضابط أن الحزب اللبناني لم ينس تلك الواقعة، وسيحاول مجددا التصعيد أمام الجيش الإسرائيلي.

ولفت الضابط الإسرائيلي البارز إلى أن حزب الله حاول تنفيذ عملية تسلل على جبل الشيخ في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، ولكن الجيش الإسرائيلي لم يرغب، آنذاك، في التصعيد، مفضلا أن الوقت لم يكن مناسبا للرد على حزب الله، وإن بعث برسالة حادة إلى الحزب اللبناني بأنه لن يتوانى عن الرد، مرة أخرى.