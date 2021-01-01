البطريرك الماروني: عرقلة تشكيل الحكومة اللبنانية سيدخل البلاد ‏إلى حافة "الانهيار الكامل"‏

قال البطريرك الماروني في لبنان، مار بشارة بطرس الراعي، إن عرقلة تشكيل الحكومة سيدخل البلاد إلى حافة "الانهيار الكامل".

وجاءت تصريحات البطريرك الماروني، في عظة قداس رأس السنة، والتي نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وقال الراعي: "لا يحق لأحد أو لأي فريق من الجماعة السياسية، أكانوا معنيين مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، أن يعرقلوا تشكيل الحكومة من أجل حسابات ومصالح آنية أو مستقبلية".

وتابع البطريرك الماروني قائلا "مر أكثر من 70 يوما على تكليف تشكيل الحكومة من دون أن تتحرك خطوة واحدة، وهذا يسير بنا إلى الانهيار الكامل".

واستمر الراعي قائلا "على الجميع أن يدركوا مسؤوليتهم في تدمير البلاد، أقوى وأشمل من تدمير مرفأ بيروت وهدم نصف العاصمة، وإسقاط مئات الضحايا من الأبرياء والآلاف من العائلات المشردة، لأن هذا دمار يمكن أن يطال الشعب كله".

وقال البطريرك الماروني "من المعيب حقا أن تبدأ السنة الجديدة من دون أن تكون الحكومة مؤلفة ومنكبة على العمل. ومعيب أيضا على المعطلين التعاطي بالشأن اللبناني كأنه حجر من أحجار شطرنج الشرق الأوسط أو الدول الكبرى".

ويعجز لبنان عن تشكيل حكومة جديدة منذ أن استقالت حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب، بعد 6 أيام من انفجار مرفأ بيروت في 4 من أغسطس/آب، الذي أودى بحياة العشرات.

وكلف الرئيس اللبناني ميشال عون في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة.