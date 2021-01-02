الوزراء الكويتي: حريصون على تسهيل إجراءات عودة المواطنين من الخارج

قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، أنس الصالح، إن قرار مجلس الوزراء بفتح المنافذ الجوية والبرية والبحرية جاء بعد الاطلاع على التقارير الصحية بشأن تطورات فيروس كورونا المستجد والمتحور.

وأفادت صحيفة "الأنباء" الكويتية، مساء اليوم السبت، بأن الصالح تفقد برفقة وزير الصحة، باسل الصباح، اليوم السبت، مبنى مطار الكويت الدولي للوقوف على الإجراءات التنظيمية والصحية بعد استئناف حركة الطيران في البلاد.

وأكد الصالح أن الشيخ صباح الخالد، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، حريص على تسهيل إجراءات عودة المواطنين من الخارج، ووجه كافة البعثات الدبلوماسية الكويتية الى تسخير الإمكانات لخدمة المواطنين خلال فترة غلق المنافذ، مناشدا المواطنين التسجيل عبر منصة وزارة الصحة للحصول على لقاح فيروس كورونا، مشددا على أن الحصول على اللقاح متوفر لجميع المواطنين مجانا وفق مراحل التطعيم للفئات المعلن عنها.

وقال وزير الصحة إن وزارته قامت بكل الاستعدادات اللازمة لاستقبال الركاب القادمين إلى البلاد، مؤكدا أن الوزارة تتابع تطور انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا، وسوف تتخذ الإجراءات الكفيلة بالحد من انتشاره داخل البلاد، داعيا المواطنين إلى الحد من السفر واقتصاره على الحالات الضرورية.

وفي سياق متصل، قالت مصادر بالطيران المدني الكويتي، أمس الجمعة، إن السلطات ستنظم قريبا رحلات جديدة لعودة المواطنين العالقين في الخارج.

وأكدت المصادر أن التنسيق جار لتنظيم رحلات جوية لعودة المواطنين العالقين في الخارج حتى من الدول الـ 35 المحظورة عالية الخطورة، مشددة على أن العودة ستكون بشكل مباشر إلى الكويت.

يذكر أن سلطات الطيران المدني الكويتية كانت قد أعلنت في الـ22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن تسييرها رحلات في هذا اليوم فقط لعودة المواطنين العالقين خارج البلاد.

وقال إنها ستسمح بدخول المواطنين اليوم فقط، ممن يرغبون بالعودة العاجلة إلى البلاد، وذلك بعد دخول قرار مجلس الوزراء بتعليق الرحلات التجارية حيز التنفيذ.

ولفتت إلى أن ثلاث شركات ستعمل في هذا الإطار بعد التنسيق معها، وهي الإماراتية والقطرية والاتحاد، مؤكدة أن عدد الرحلات المجدولة لعودة المواطنين اليوم، تبلغ 4 رحلات فقط، ومن المتوقع زيادتها خلال الساعات القادمة.