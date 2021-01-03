الحوثي يدعو إلى إخراج القوات الأمريكية من المنطقة و"دحر إسرائيل"

أدان زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، اليوم الأحد، اتفاقيات إقامة علاقات بين دول عربية وإسرائيل، ودعا إلى إخراج القواعد الأمريكية من المنطقة.

القاهرة– سبوتنيك. وقال الحوثي، في كلمة بمناسبة "الذكرى السنوية للشهيد"، بثها تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، إن "تحرك قطار التطبيع علنا كشف علاقة بعض الأنظمة بالعدو الإسرائيلي لتمكينه من قيادة المنطقة بكونه وكيلا لأمريكا".

ودعا الحوثي إلى التعاون لإخراج القواعد الأمريكية من المنطقة، بقوله: "معنيون بتعزيز حالة التعاون والتآخي مع أبناء الأمة لدحر العدو الإسرائيلي والقواعد العسكرية الأمريكية من المنطقة".

وأضاف أن "في مواجهة التطبيع حاول البعض التنصل من المسؤولية وإثارة الالتباس عبر تحويل بوصلة العداء إلى داخل الأمة الإسلامية"، معتبرا أن "كل محاولات تحويل بوصلة العداء إلى الداخل الإسلامي عبر توجيهها إلى إيران ودول محور المقاومة هي لإبعاد الأمة عن التصدي لأعدائها الحقيقيين".

وذكر أن "أول المتحدثين عن الخطر الإيراني كان الأمريكيون والصهاينة قبل أن يتردد هذا الحديث بشكل دائم عند السعودي والإماراتي"، متهما الولايات المتحدة وإسرائيل بـ"إشعال نيران الفتنة الطائفية في أوساط الأمة لتحريك التكفيريين داخلها".

وجدد زعيم جماعة "أنصار الله" اتهامه للولايات المتحدة بالإشراف على عمليات التحالف العربي في اليمن، قائلا "السعودية ومن معها في العدوان على اليمن يخوضون هذا العدوان بإشراف أمريكي وبالتعاون مع كيان العدو، ونعتبره جزءا من الهجمة الأمريكية الصهيونية على الأمة".

وتابع:

القضية الفلسطينية ستبقى الأساس بالنسبة لنا مهما فرط فيها الآخرون الذين انكشف أمرهم.

وأشاد زعيم "أنصار الله"، بالثورة الإسلامية في إيران، واصفا إياها بأنها "تجربة أظهرت ثمرة التضحية وكانت النتيجة تحرير إيران من الهيمنة الأمريكية ونظام الشاه"، مؤكدا أن "سوريا والعراق والبحرين تقدم نماذج عن ثمار الصمود والاستعداد للتضحية والشهادة".