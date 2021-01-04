بالزي الفلسطيني التقليدي... رشيدة طليب تؤدي اليمين الدستورية للمرة الثانية في الكونغرس الأمريكي

حرصت النائبة الديمقراطية في الكونغرس الأمريكي، رشيدة طليب، على ارتداء الزي الفلطسيني التقليدي أثناء أدائها اليمين الدستورية للمرة الثانية، تعبيرا عن فخرها بأصولها الفلسطينية.

وشاركت طليب صورا لها وهي ترتدي الزي التقليدي لموطنها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وكتبت معها: "لقد جاء والداي من فلسطين من أجل حياة أفضل في الولايات المتحدة، وفي سن الـ19، تمكن والدي من الحصول على وظيفة في شركة "فورد موتور" وتعليمه كان للصف الرابع فقط".

وأشارت إلى أن والدها تزوج من والدتها التي تركت المدرسة للمساعدة في إعالة أسرتها، وتابعت: "لقد ضحى كلاهما كثيرا حتى أصبح حلم مثل هذا ممكنا، حيث ستؤدي ابنتهما الكبرى اليمين الدستورية في الكونغرس للمرة الثانية".

وأردفت: "أنا من أوائل المسلمات وأول فلسطينية (في مجلس النواب الأمريكي)، وأردت تكريمهم بارتداء فستان فلسطيني مطرز".

وشددت رشيدة طليب أنه "على الرغم من الأموال الطائلة التي منحت لمنافسيها من قبل اللوبي اليهودي واليمين المتطرف، إلا أنها لا تعتبر شرف التواجد في مجلس النواب الأمريكي من المسلمات، وتعهدت بأن تعمل بجد من أجل الناخبين في المقاطعة 13 في الولاية، وأكدت أنها لن تتراجع أبدا.

View this post on Instagram A post shared by Rashida Tlaib (@rashidatlaib)

يشار إلى أن رشيدة طليب، فازت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 على منافسها الجمهوري الرئيسي ديفيد دودنهوفر، في منطقة الكونغرس رقم 13 في ولاية ميشيغان الأمريكية.

كما نجحت في نفس الشهر المرشحة الديمقراطية من أصول فلسطينية، إيمان جودة، في الفوز بمقعد عن ولاية كولورادو في الكونغرس الأمريكي.