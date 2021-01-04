بمليار دولار... الإمارات تبرم صفقة لشراء أنظمة مراقبة جوية

كشفت شركة سويدية، اليوم الاثنين عن اعتزام الحكومة الإماراتية شراء المزيد من أنظمتها الخاصة بالمراقبة الجوية.

وقالت شركة ساب إنها تعاقدت مع الإمارات لبيع وحدتين من نظامها للمراقبة الجوية (جلوبال آي).

وأشارت الشركة السويدية إلى أن قيمة الصفقة تقدر بنحو مليار دولار، بحسب وكالة "رويترز".

وبحسب الوكالة فإنه من المقرر أن تمتد مدة العقد من عام 2020 وتستمر حتى عام 2025، موضحة أن هذا العقد يعد تعديلا على العقد الأصلي الموقع في عام 2015.

وأعرب ميكائيل يوهانسن الرئيس التنفيذي لساب في بيان عن فخره بأن الإمارات تواصل إظهار ثقة كبيرة في شركته.

واعتبر أن هذا يدل على أن الشركة السويدية ما تزال في طليعة الشركات المتخصصة في التكنولوجيا المتقدمة.

وأوضحت الشركة أن العقد تم إبرامه في 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وهو ما يعني أنه سيكون بين طلبيات الربع الرابع.

وكانت الحكومة الإماراتية أعلنت في معرض دبي الدولي للطيران في 2019 أنها تنوي شراء المزيد من أنظمة المراقبة الجوية من ساب.