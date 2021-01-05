حاول تنفيذ عملية طعن... إصابة فلسطيني برصاص إسرائيلي بالضفة الغربية

أطلق مستوطن إسرائيلي اليوم الثلاثاء، النار على فلسطيني قرب مستوطنة غوش عتصيون جنوبي الضفة الغربية المحتلة بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب نشره بحسابه على موقع تويتر: "وردت أنباء عن محاولة هجوم طعن قرب مفترق الغوش في منطقة لواء عتصيون الإقليمي. تم تحييد المشتبه به. التفاصيل قيد التحقيق".

התקבל דיווח על נסיון פיגוע דקירה סמוך לצומת הגוש שבמרחב החטיבה המרחבית "עציון". החשוד נוטרל. הפרטים בבדיקה — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) January 5, 2021

فيما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية :"أصيب فلسطيني مشتبه به كإرهابي على يد شخص عند مفترق غوش عتسيون".

وأوضحت الصحيفة أن الفلسطيني أصيب بجروح وصفت بالخطيرة.

وتابعت "وفق الاشتباه، كان الفلسطيني مسلحا بآلة حادة وحاول تنفيذ عملية طعن. ليس هناك من جرحى باستثناء المشتبه به. تم إغلاق المفرق أمام حركة السير".

وكان الجيش الإسرائيلي قد عزز من تواجده مؤخرا في الضفة الغربية، في ظل تصاعد التوتر بين المستوطنين والفلسطينيين خلال الآونة الأخيرة.