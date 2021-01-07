وفق القانون العراقي... عقوبة تصل للإعدام بحق ترامب

كشف المحامي العراقي البارز، حيان الخياط في تصريح لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الخميس، أن أمر القبض الصادر من محكمة تحقيق الرصافة، بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفق مادة قانونية يصل الحكم استنادا لها إلى الإعدام.

وأوضح الخياط، صباح اليوم الخميس، تم تدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي من عائلة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس أمام قاضي محكمة التحقيق في الرصافة وقد أصدر الأخير أمر قبض بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي والتي يصل الحكم استنادا لها إلى الإعدام.

وأضاف المحامي، منوها إلى أن إجراءات التحقيق مستمرة لغاية معرفة المشتركين الآخرين في تنفيذ الجريمة سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب.

وأصدرت محكمة عراقية، اليوم الخميس 7 كانون الثاني/يناير، مذكرة قبض بحق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بتهمة اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، في غارة جوية قرب مطار بغداد الدولي، مطلع العام الماضي.

وقال الخبير القانوني، طارق حرب، في وقت سابق من اليوم، إن قرار القبض بحق الرئيس الأمريكي، ترامب، الصادر من محكمة تحقيق الرصافة في بغداد، إجراء من مستلزمات حسم الدعوة والتحقيق، وأن المحكمة في الدعوة يجب أن تتخذ هذا الإجراء عندما لا يأتي المتهم أمامها".

وكانت لجنة التحقيق في ملابسات اغتيال قائد قوة القدس الفريق قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، أصدرت أمس الأربعاء، 16 توصية جديدة بشأن الحادثين. وأوصت اللجنة التي شكلتها وزارة الداخلية العراقية، بإيقاف عمل شركة أمن بريطانية عن العمل في البلاد.

وقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 يناير/ كانون الثاني العام الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.