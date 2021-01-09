بعد إعادة فتحه.. ماذا قال أول قطري يدخل السعودية عبر منفذ سلوى.. فيديو

وفي حوار من سيارته عقب وصوله المملكة مع قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية قال المواطن القطري إن: السعادة التي وجدها على وجوه السعوديين تعادل سعادة القطريين القادمين إلى المملكة.
وأوضح أول العابرين القطريين من المنفذ بعد إعادة فتحه أنه قوبل باستقبال حار من جانب السعوديين الذين قدموا له وردة.
ولفت المواطن القطري إلى أن إجراءات العبور إلى المملكة كانت سهلة جدا وميسرة.
فيديو | أول القادمين عبر منفذ سلوى لـ #الإخبارية: المسؤولون يرحبون وإجراءات العبور يسيرة وتثلج الصدر pic.twitter.com/60ssbdJPCa
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 9, 2021
وعقب مرور المواطن القطري المذكور تبعه عدد من المواطنين القطريين الذين عبروا منفذ سلوى في أول يوم من إعادة فتحه إثر التوصل لاتفاق على قواعد المصالحة بين الرياض والدوحة في "قمة العُلا".
وكانت المنافذ البرية والبحرية والجوية قد اُغلقت بين السعودية وقطر في يونيو/حزيران من عام 2017، بعد أن فرضت الرياض والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة على الدوحة.
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