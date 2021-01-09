نتنياهو: إسرائيل أول بلد يخرج من أزمة كورونا حول العالم

تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي، مساء اليوم السبت، أكدت من خلالها أن بلادها اتفقت مع شركة "فايزر" على إرسال شحنة ضخمة من اللقاحات إلى دولة إسرائيل.

وكتبت الخارجية الإسرائيلية:

سنكون أول من يخرج من أزمة كورونا حول العالم.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تلقى الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا وقال: "اتفقنا مع شركة فايزر على إرسال شحنة ضخمة من اللقاحات إلى دولة إسرائيل.. سنكون أول من يخرج من أزمة كورونا حول العالم". pic.twitter.com/QJ657rioAL — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) January 9, 2021

فيما نشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد تلقيه الجرعة الثانية من لقاح كورونا، قائلا:

إن شحنات عملاقة من اللقاحات ستصل إلى إسرائيل قريبا، حيث الشحنة الأولى ستصل غدا، وذلك بغية تطعيم جميع الإسرائيليين البالغين ما فوق 16 عاما. سنكون الأوائل في العالم الذين سيخرجون من وباء كورونا أقوى من أي وقت مضى.

شددت إسرائيل، اليوم الجمعة، إجراءات العزل العام في محاولة لكبح زيادة حادة في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن إجراءات العزل أدت إلى تأجيل جلسة في محاكمة نتنياهو بتهمة الفساد كانت مقررة يوم الأربعاء حسبما أظهرت وثائق محكمة اليوم الجمعة.

وفرضت إسرائيل العزل العام الثالث في الـ27 من شهر ديسمبر/كانون الأول، غير أن كثيرا من الإسرائيليين تجاهلوا قيود التنقل والتباعد الاجتماعي فيما استدعى تشديد الإجراءات، بما يشمل إقامة الشرطة المزيد من الحواجز على الطرق وإغلاق معظم المدارس ومزيد من الأعمال.

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(צילום: עמוס בן גרשום, לע״מ) pic.twitter.com/I5ni9yidCx — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) January 9, 2021

وتتصدر إسرائيل، البالغ عدد سكانها حوالي تسعة ملايين، دول العالم في التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد. لكن عدد الإصابات الجديدة ارتفع إلى قرابة 8000 حالة، وهو الأعلى منذ شهور.

وتم حقن حوالي 17.5 في المئة من السكان، و70 بالمئة من المواطنين من عمر 60 فيما فوق، بالجرعة الأولى من لقاح فايزر ومن المقرر البدء في إعطاء الجرعة الثانية اعتبارا من يوم الأحد.