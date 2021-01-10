في تطور جديد... باحثة إماراتية تنضم لكتاب صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية

كشفت قناة عبرية النقاب عن انضمام كاتبة وباحثة إماراتية إلى كُتاب صحيفة "إسرائيل هايوم" الإسرائيلية، الناطقة باللغة العبرية.

وأفادت القناة "السابعة" العبرية، صباح اليوم الأحد، بأن مجموعة "يسرائيل هايوم" الإعلامية، قد أعلنت انضمام الباحثة الإماراتية، الدكتورة نجاة السعيد، كمعلّقة وكاتبة عمود في الصحيفة.

חוקרת מאבו דאבי מצטרפת ל'ישראל היום' https://t.co/DBYcGAWauV — ערוץ 7 (@arutz7heb) January 10, 2021

وأكدت القناة أن السعيد باحثة في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في أبو ظبي، كما تكتب عمودا في جريدة "الاتحاد" الإماراتية، وقناة "الحرة" الفضائية الأمريكية الإخبارية، باللغة العربية، كما أنها شاركت قبل عدة أشهر في "مؤتمر إسرائيل" لصحيفة "يسرائيل هايوم" وعدة منتديات إسرائيلية أخرى.

ونقلت القناة على موقعها الإلكتروني على لسان رئيس تحرير صحيفة "يسرائيل هايوم"، بوعز بسموت، ارتياحه لهذه الخطوة، واصفا تلك الخطوة بـ"الفريدة من نوعها".

ويشار إلى أن الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية أمريكية.