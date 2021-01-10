الإمارات تتخطى حاجز المليون جرعة منذ بدء حملة التطعيم ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، أنها تخطت حاجز المليون جرعة منذ بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن خطة الوزارة في تقديم اللقاحات تستهدف جميع سكان الدولة من أجل الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم.

ولفتت إلى أهمية اتساع رقعة الحاصلين على التطعيم لأنها ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وأوضحت وزارة الصحة الإماراتية أنه تم الانتهاء من تقديم اللقاح إلى خط الدفاع الأول الذين كانت لهم الأولوية منذ تسجيل اللقاح في بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 89 مليون مصاب، بينهم أكثر من 1.9 مليون حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول عام 2019.