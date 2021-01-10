صحيفة عبرية: تأجيل اجتماع كان مقررا بين وزيري الخارجية الفلسطيني والإسرائيلي

أرجأت إسرائيل عقد لقاء بين وزير خارجيتها، غابي أشكنازي، ونظيره الفلسطيني، رياض المالكي، بسبب الإغلاق في البلاد.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأحد، أنه تقرر تأجيل اجتماع كان سيعقد خلال الأيام القادمة بين أشكنازي ووزير خارجية السلطة الفلسطينية، بسبب الإغلاق في إسرائيل.

وأكدت الصحيفة أن موافقة الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، لعقد لقاء مشترك جاء بوساطة مباشرة من وزير الخارجية المصري سامح شكري، وممثلين عن دول أخرى من بينها فرنسا وألمانيا والأردن، بهدف إعادة الطرفين لطاولة المفاوضات واستجابة لضغط السلطة الفلسطينية عقد مؤتمر دولي للسلام.

وفي السياق نفسه، ذكر الحساب الرسمي للسفارة الألمانية في القاهرة على "فيسبوك"، ظهر اليوم الأحد، أن اجتماع وزراء الخارجية الأربعة، المصري والأردني والفرنسي والألماني، سيعقد غدا الاثنين، وسيركز على عملية السلام في الشرق الأوسط، وسبل الاستفادة من الديناميكية المتولدة عن الاتفاقات التي تم التوصل إليها مؤخرا بين إسرائيل وأربع دول عربية.

وأكدت السفارة الألمانية أن الاجتماع سيناقش الخطوات المحتملة للتقارب بين الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، مشيرة إلى أنه ستكون هذه هي المرة الرابعة التي يجتمع فيها وزراء الخارجية الأربعة، حيث تناولت اجتماعاتهم السابقة مسألة مخطط "الضم" التي تم الإعلان عنها خلال الحملة الانتخابية الإسرائيلية وتأثير التطبيع بين إسرائيل والدول العربية على السلام في الشرق الأوسط.

ولفتت السفارة الألمانية في القاهرة إلى أنه من المقرر أن يستقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وزراء خارجية المجموعة الرباعية، وذلك بالتزامن مع إجراء وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، خلال زيارته للقاهرة محادثات ثنائية مع نظيره المصري، سامح شكري.