البحرين تعرب عن "استنكارها الشديد" لاعتقال قطر رياضي... وتوجه دعوة فورية

أعربت الخارجية البحرينية، اليوم الأحد، عن "استنكارها الشديد" بسبب اعتقال السلطات القطرية رياضي بحريني أثناء قيامه برحلة صيد.

وبحسب البيان الذي نقله موقع "الأيام" البحريني، أعربت الخارجية البحرينية عن "استنكارها الشديد" لقيام قوات خفر السواحل القطرية باعتقال بطل كمال الأجسام البحريني، سامي الحداد.

وأشارت الخارجية في بيانها إلى أن الحداد كان في رحلة صيد بحري مع عدد من رفاقه في المياه الإقليمية البحرينية عند اعتقاله.

ودعت الخارجية البحرينية السلطات القطرية إلى "الإفراج الفوري" عن الرياضي البحريني ورفاقه والتوقف عن التعرض للصيادين البحرينيين في عرض البحر وإلقاء القبض عليهم "دون وجه حق"، بحسب البيان.

وأفادت وسائل إعلام بحرينية بأن قطر أوقفت بطل كمال أجسام بحريني خلال رحلة صيد بحرية.

وقالت صحيفة "الأيام"، مساء أمس السبت، إن "السلطات القطرية أوقفت البطل العالمي لكمال الأجسام سامي الحداد، أثناء رحلة صيد بحرية".

من جانبه، أكد نبيل الحمر المستشار الإعلامي لملك البحرين حمد بن عيسي آل خليفة صحة الخبر.

واعتبر الحمر بحسابه على "تويتر" أن هذه الواقعة "تأتي ضمن الحملة الممنهجة التي تشنها قطر ضد البحارة البحرينيين، واختراقا واضحا لاتفاقية الصلح الخليجية التي أبرمت في قمة العلا الخليجية".