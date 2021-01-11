رئيس هيئة الحشد الشعبي يعلق على إدراجه في قائمة العقوبات الأمريكية

علق رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، اليوم الاثنين، على قرار فرض عقوبات بحقه من قبل وزارة الخزانة الأمريكية.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض. وقالت الوزارة إن "الفياض متهم بانتهاكات حقوقية وقمع للمتظاهرين في أكتوبر 2019"، مشيرة إلى أن "الحشد الشعبي يواصل التعرض للناشطين والداعين لانتخابات نزيهة"، بحسب تعبير البيان.

ونقل بيان لمستشارية الأمن القومي، عن الفياض، قوله إن "قرار الخزانة الأمريكية الأخير يمثل إساءة للعراق والعراقيين".

وأضاف البيان أن "مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، زار مقر هيئة الحشد الشعبي والتقى رئيسها، فالح الفياض".

وتابع: "جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية، والتأكيد على وحدة الموقف، والتعاون والتنسيق المشترك بين مستشارية الأمن القومي وهيئة الحشد الشعبي، في مجال تعزيز الأمن والحفاظ على البلد والمواطن".

وأبدى الفياض، بحسب البيان، "سعادته باللقاء، مثمنا موقف الأعرجي، بخصوص قرار الخزانة الأمريكية الأخير"، مؤكدا أن "القرار يمثل إساءة للعراق والعراقيين".

وأكدت مستشارية الأمن القومي أن "الأعرجي أشاد بمواقف الفياض ومقاتلي الحشد الشعبي ومشاركتهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وملاحقة ما تبقى من خلايا إرهابية، والحفاظ على بلدهم وشعبهم".