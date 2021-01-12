خسائر فادحة لـ"داعش" إثر ضربات نوعية للتحالف الدولي شمالي العراق

نفذ طيران التحالف الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب، اليوم الثلاثاء، ضربات بأمر من قيادة العمليات المشتركة العراقية، استهدفت أوكارا لـ"داعش" الإرهابي، شمالي العراق، ما أسفر عن خسائر فادحة للإرهابيين.

العراق- سبوتنيك. وأعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الثلاثاء، أن طيران التحالف الدولي نفذ ضربتين جويتين، بأمر من قيادة العمليات المشتركة، فجر اليوم، ضد عناصر عصابات "داعش" الإرهابية في وادي الشاي بمحافظة كركوك شمالي البلاد.

وأفادت الخلية بأن "هاتين الضربتين أسفرتا عن العثور على أشلاء متناثرة تقدر بـ 7 أفراد من قتلى العناصر الإرهابية، فضلا عن العثور على نفق يبعد 10 أمتار من مكان الضربة، وقد تم تدميره بالكامل".

وأضافت خلية الإعلام الأمني العراقي: "كما تم العثور على وكر للإرهابيين يحتوي على أحزمة ناسفة وأجهزة موبايل مدمرة وملابس نسائية".

ونفذ طيران التحالف الدولي ضد الإرهاب، في وقت سابق، يوم الأحد 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، ضربة جوية استهدفت وكرا لتنظيم "داعش" وأسفرت عن قتل إرهابيين اثنين في محافظة كركوك شمالي العراق.

وأعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، على صفحته الرسمية في "تويتر": "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وبامر من قيادة العمليات المشتركة، طائرات "F- 15" التابعة للتحالف الدولي تنفذ ضربة جوية في وادي الكور بمحافظة كركوك"، تسفر عن قتل عنصرين من عصابات "داعش" الإرهابية".

وتستمر القوات الأمنية العراقية بمساندة طيران التحالف الدولي عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.