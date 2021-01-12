حاكم دبي: الإمارات تصبح ثاني الدول عالميا في سباق التطعيم ضد كورونا

كشف حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الثلاثاء، عن بلوغ الإمارات العربية المتحدة المركز الثاني عالميا في سباق التطعيم باللقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد.

وغرد ابن راشد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن "الإمارات قطعت شوطا مهما في السيطرة على الوباء الذي تسبب به فيروس كورونا. واليوم نحن الثاني عالميا في سباق التطعيم. جهود مقدرة ومشكورة لجميع فرق العمل".

وناشد حاكم دبي الجميع أن "يسارع للتطعيم لأنه حماية للصحة وللاقتصاد ولمكتسباتنا وتسريع لتعافي بلادنا الكامل بإذن الله".

قطعت الامارات شوطاً مهماً في السيطرة على الوباء الذي تسبب به فيروس كورونا. واليوم نحن الثاني عالميا في سباق التطعيم. جهود مقدرة ومشكورة لجميع فرق العمل. ورسالتي للجميع أن يسارع للتطعيم لأنه حماية للصحة..وحماية للاقتصاد..وحماية لمكتسباتنا ..وتسريع لتعافي بلادنا الكامل باذن الله — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 12, 2021

وفي سياق متصل، أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، أن الإمارات نجحت في تقديم أكثر من مليون و 275 ألف جرعة لقاح إلى المواطنين والمقيمين على أراضيها.

وبدأت الإمارات، منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، حملة تطعيم المواطنين والمقيمين بلقاح "سينوفارم" الصيني، مؤكدة أن فعاليته 86%، لتصبح بذلك الدولة العربية الأولى التي تطرح اللقاح الصيني لسكانها.

وفي 23 من ذات الشهر، أعلنت الإمارات بدء حملة تطعيم بلقاح "فايزر-بيونتيك" مجانا، لتنضم بذلك إلى السعودية التي كانت أول دولة عربية تبدأ في استخدام هذا اللقاح للوقاية من فيروس كورونا.

وتعهدت الإمارات، اليوم الثلاثاء، بإرسال كميات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد إلى السودان خلال أيام.