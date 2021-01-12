من هو حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب المصري؟

فاز المستشار حنفي جبالي، برئاسة مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، عقب عملية تصويت تمت بمعايير حددتها الأمانة العامة للمجلس، حيث حصل على غالبية الأصوات.

ذكرت ذلك "بوابة الأهرام" المصرية، مشيرة إلى أن الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي رئيس الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس النواب، أعلنت في وقت سابق، ترشح كل من المستشار حنفي الجبالي ومحمد صلاح أبو هميلة وأحمد يوسف دراج ومحمد مدينة، لرئاسة مجلس النواب.

وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن الانتخابات على رئاسة المجلس، جرت خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2021، مشيرة إلى أنه تم إعلان فوز الجبالي بعد حصوله على 508 أصوات من مجمل الأصوات الصحيحة البالغة 576 صوتا.

وأورد موقع "مصراوي" المصري أبرز المعلومات عن المستشار حنفي الجبالي، مشيرا إلى أنه مدعوم من حزب مستقبل وطن، صاحب الأغلبية في المجلس إضافة إلى دعم أحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر.

- كان يشغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، وهو حاصل على الدكتوراه في القانون الدستوري.

- عمل الجبالي وكيلا للنائب العام، وتم تعيينه بالمحكمة الدستورية وتولّى رئاسة هيئة المفوضين بها، ثم نائبا لرئيس المحكمة ثم رئيسا لها.

- تولى رئاسة المكتب الفني للمحكمة الدستورية وشغل منصب أمين عام اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية.

- شارك حنفي الجبالي في المؤتمرات الدولية داخل مصر وخارجها في العالم العربي وأفريقيا وأوروبا، بحسب موقع "مصراوي" الذي أوضح أنه قدم أوراق عمل باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية خاصة ما يتعلق بالحقوق والهويات.

#عاجل| كلمة المستشار حنفي جبالي عقب فوزه برئاسة مجلس النواب

#eXtranews pic.twitter.com/Pg4XOOPmvk — eXtra news (@Extranewstv) January 12, 2021

ولفت الموقع إلى قول الجبالي، خلال كلمته في الجلسة العامة لتقديم نفسه: "أتشرف بأنني أنتمي إلى أسرة بسيطة من ريف صعيد مصر".

وأوضح الموقع أن الجبالي تخرج في كلية حقوق عين شمس سنة 1975، وتدرج في العمل القضائي، وحصل على درجة الدكتوراه في القانون العام، مشيرا إلى أنه كان قد حصل على بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة في جامعة القاهرة، مايو 1970، بتقدير عام جيد جدا.

وتابع: "حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام في كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1976، بترتيب الأول، ونال دبلوم الدراسات العليا في القانون الجنائي في كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1977، بتقدير عام جيد جدا".