سليل أسرة آل سعود... وفاة الأمير ورجل الأعمال السعودي خالد بن عبد الله

الأمير خالد بن عبد الله، هو نجل عبد الله بن عبد الرحمن الفيصل، وهو أخ للملك عبد العزيز مؤسس المملكة السعودية، حسبما أفاد تقرير لشبكة "إرم نيوز". أعلنت وفاته اليوم الثلاثاء.
رحم الله الامير #خالد_بن_عبدالله_بن_عبدالرحمن واسكنه جناته واسكنه الفردوس— فيصل بن سلطان بن ناصر (@FSNalsaud) January 12, 2021
الأمير الراحل هو مالك مجموعة شبكات "أوربت" الإعلامية والتي اندمجت بعد ذلك مع "شوتايم أرابيا" لتصبح "أوربت شوتايم"، وهو أيضا أحد أبرز ملاك الخيول الأصيلة في العالم وحاز بعض أبرز ألقاب سباقاتها.
يمتلك واحدة من أهم مزارع الخيول في العالم "جودمونت"، والتي أسسها في المملكة المتحدة، وشارك طوال 30 عاما في البطولات الدولية للخيول. قدرت مجلة "فوربس" ثروته الشخصية في عام 1990 بنحو مليار دولار.
نرثيك و اي رثاء نرثيك ..— ﮼بوشهاب 🇦🇪🐎 (@dp_ahmed1990) January 12, 2021
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عن هيمنة فرانكل ام عن اناقة انيبل ام عن جمالية كينج مان ان عن رقم وورك فورس ام عن تاريخية اروجيت ان عن دماء دانسيلي ام عن سرعة اوسيس دريم
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نرثيك بكل معاني الفروسية ..
رحمك الله و اسكنك فسيح جناته 🇸🇦♥️
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#خالد_بن_عبدالله_بن_عبدالرحمن pic.twitter.com/HOKI6azA5w
قال الرئيس التنفيذي لجودمونت، دوجلاس إرسكين كروم: "سيُذكر الأمير خالد دائما على أنه رجل عائلة هادئ وكريم وخير، تتحدث جياده باسمه. إنه يترك إرثا سيصمد أمام اختبار الزمن"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" عن حديث لـ"بي بي سي".
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