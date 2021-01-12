الأرصاد المصرية: انخفاض كبير في درجات الحرارة في الأيام المقبلة

قال مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد المصرية محمود شاهين، مساء الثلاثاء، إن طقس الأيام المقبلة سيشهد انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة.

وبحسب موقع "صدى البلد"، أضاف شاهين في مداخلة تليفزيونية، أن "درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض وتصل لـ 19 درجة مئوية الخميس المقبل".

وتابع "من المهم عدم تخفيف الملابس خلال الأيام الحالية".

وأوضح أن

"الطقس مختلف ومتأثر بالتغيرات المناخية وخلال الأيام القادمة ستنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ".

وأشار إلى أن "الشتاء قادم وعلى المواطنين ألا ينخدعوا في ارتفاع درجات الحرارة، محذرا المواطنين من التهاون في درجات الحرارة وتخفيف الملابس".

وكانت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، قد أطلقت تحذيرا عاجلا، في وقت سابق، من وقوع تغيرات حادة وسريعة في حالة الطقس، على عموم البلاد.

وقالت الهيئة في بيان إن "تغيرات الطقس ستكون حادة وسريعة، نظرا لوجود سحب قادمة من غربي البلاد".

وأشارت إلى أنه قد تسبب تلك السحب تساقط الأمطار التي تتراوح من خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد".