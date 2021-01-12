الصحة العالمية: مصر الأعلى في وفيات كورونا بالشرق الأوسط

قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي المصرية، إن بلاده الأعلى في وفيات كورونا بالشرق الأوسط.

وأكد خطاب في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية "dmc" المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن أعداد الوفيات من فيروس كورونا خلال العشرة أيام الماضية في تزايد مستمر.

وأوضح المسؤول المصري أنه لا يمكن التأكيد بانخفاض منحنى إصابات كورونا في ظل تغير أعداد الحالات على مدار الأيام، في هذه الآونة، مشيرا إلى أنه خلال الأيام القليلة الماضية كانت أعداد المصابين بكورونا تتراوح من أقل من 1000-1400 يوميا، وعدد الوفيات يقدر بحوالي 50 بشكل يومي، والأهم هو أعداد الحالات الحرجة التي تكون بحاجة إلى رعاية بالمستشفيات.

وسجلت مصر 150753 إصابة مؤكدة بكورونا و8249 وفاة بالمرض منذ بدء الجائحة فيها قبل أكثر من عشرة أشهر.