بومبيو: سأتنحى عن منصبي بعد أسبوع

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إنه سيتنحى عن منصبه بعد أسبوع، وسيتم أرشفة حسابه الرسمي.

وكتب بومبيو على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "بعد أسبوع من اليوم، سأتنحى عن منصبي كوزير للخارجية وسيتم أرشفة هذا الحساب. تأكد من متابعتي على حساب @mikepompeo افعلوا ذلك الآن".

One week from today, I will be stepping aside as Secretary of State and this account will be archived. Be sure to follow me @mikepompeo. Go do it now. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 13, 2021

وتولى بومبيو وزارة الخارجية الأمريكية في 13 مارس/آذار 2018 خلفا للوزير ريكس تيلرسون الذي أعلن الرئيس دونالد ترامب إقالته.

وسبق أن شغل بومبيو منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي أي إيه)، وكان عضواً بمجلس النواب الأمريكي عن ولاية كانساس من العام 2011 وحتى 2017.

ومن المقرر أن يتم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن رسميا في 20 يناير/كانون الثاني الجاري.