السودان يفتح الطيران مع بريطانيا وجنوب أفريقيا وهولندا

أصدرت سلطة الطيران المدني السودانية، اليوم الأربعاء 13 يناير/كانون الثاني، قرارا بفتح الطيران مع بريطانيا وجنوب أفريقيا وهولندا.

وأوضحت السلطة السودانية، بحسب ما نشرته وكالة أنباء السودان "سونا"، أنها تسمح للركاب القادمين جوا من دول بريطانيا وهولندا وجنوب أفريقيا بالدخول للسودان عبر المطارات السودانية، شريطة التقيد بالضوابط الصحية.

سلطة الطيران المدني تسمح للركاب القادمين جوا من دول بريطانيا، هولندا وجنوب افريقيا بالدخول للسودان https://t.co/fuIcnGiDoU#سونا #السودان pic.twitter.com/JBqawn5GF5 — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) January 13, 2021

​وذكر البيان أن الضوابط الصحية تشمل الحصول على شهادات الخلو من مرض "كوفيد 19"، وألا يكون قد مضى على استخراجها أكثر من 72 ساعة تقريبا.

كما أن الشروط والضوابط الصحية تتضمن خضوع القادمين من تلك البلدان الثلاثة للحجر المنزلي لمدة 14 يوما، وإبلاغ الجهات الصحية المختصة فى حالة ظهور أعراض مرض على الشخص القادم.

وقالت هيئة الطيران المدنية السودانية أن الإعلان يسري من اليوم وحتى يوم 11 أبريل/نيسان المقبل.