السعودية: إتمام الفصل الدراسي الثاني بنظام التعليم "عن بعد"

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء 13 يناير/كانون الثاني، تعطيل الدراسة من المدارس والجامعات في الفصل الدراسي الثاني.

وأرجعت وزارة التربية والتعليم السعودية، قرارها، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واٍس"، إلى تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وقالت الوزارة في بيانها: "إن القرار يأتي حرصا من القيادة على سلامة منسوبي التعليم من فيروس كورونا".

​وأشارت الوزارة السعودية إلى أنه سيتم إتمام الفصل الدراسي الثاني بنظام التعليم "عن بعد"، بعدما حققت تلك المنظومة نجاحا كبيرا.

وسيتم تطبيق منظومة الدراسة عن بعد بدءا من الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني، لكل مراحل التعليم العام والجامعي والتقني.

وأوضحت أن التعليم عن بعد يتم من خلال منصة "مدرستي" أو من خلال القنوات التعليمية (33 قناة) وقنوات الدروس عبر يوتيوب، وبوابة التعليم الوطنية "عين"، وتطبيق "الروضة" الافتراضي.