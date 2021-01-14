وفد سوداني إلى مصر تزامنا مع التوترات الحدودية مع إثيوبيا

يصل وفد سوداني برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق شمس الدين الكباشي ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق جمال عبد المجيد إلى القاهرة، اليوم الخميس، في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.

وسيسلم الوفد، خلال الزيارة، رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن تطورات الأوضاع بين السودان وإثيوبيا حول الحدود، وذلك في ظل تصعيد متزايد بين الخرطوم وأديس أبابا على الحدود الشرقية.

وتاتي زيارة عضو مجلس السيادة الفريق اول ركن شمس الدين كباشي والوفد المرافق لجمهورية مصر العربية لبحث مسار العلاقات الثنائية المتطورة ودفع مجالات التعاون المشترك لآفاق أرحب بما يخدم مصالح شعبي البلدين الشقيقين.

وتأتي الزيارة تزامنا مع التوترات الحدودية بين الخرطوم وأديس أبابا، حيث تمكن الجيش السوداني من استرداد معظم الأراضي الذي قال إن "الميليشيات الإثيوبية تحتلها"، فيما قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، إن الخرطوم استغلت انشغال بلاده بأزمة إقليم تيغراي وتوغلت في أراضٍ إثيوبية، ونوه بأن الخيار الآن لتسوية القضايا هو الحوار.