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    مصر... إجراء امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا في موعدها

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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    قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، طارق شوقي، إن امتحانات الثانوية العامة ستعقد في مواعيدها المحددة، من خلال النظام الإلكتروني.

    وأوضح شوقي أنه من المنتظر أن تبدأ امتحانات الثانوية في 19 يونيو/ حزيران المقبل، مشيراً إلى أنه لا مجال للحديث عن إلغاء الامتحانات بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا، حسبما ذكرت صحيفة "الوطن".

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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    ونوه الوزير إلى أنه فضلا عن عقد امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا، فإن تصحيح أوراق الإجابات سيتم أيضا إلكترونيا دون تدخل العنصر البشري، وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

    وأوضح شوقي، أن اليوم، الخميس، هو الأخير في شرح المناهج الدراسية بالفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي، على أن تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي غداً الجمعة الموافق 16 يناير/كانون الثاني الجاري، وحتى 20 فبراير/شباط المقبل.

    وأشار إلى أنه في هذا التوقيت سيتم وضع حلول ومقترحات عديدة سيتم تنفيذها لبدء الفصل الدراسي الثاني، وعقد الامتحانات التحريرية لجميع صفوف النقل بمختلف مراحل التعليم، ولكن لن يتم الإعلان عن أي خطط في الوقت الحالي، ومتابعة كل ما يستجد من أزمة فيروس كورونا، والإعلان عن كل شيء في الوقت المناسب ودون إلغاء العام الدراسي.

    وشدد شوقي أن الوزارة عازمة على استكمال العام الدراسي الحالي رغم الصعوبات والتحديات الناتجة عن تفشي فيروس كورونا، موضحاً أن الأصوات التى تنادي بإلغاء الدراسة هي أصوات هدامة، لأن الوزارة تعمل على حماية الطلاب من أي مكروه، وأيضاً تحافظ على مستقبلهم التعليمي، ولا يوجد أي قرار بعودة الدروس الخصوصية بعد تعليق مجموعات التقوية بالمدارس حتى 20 فبراير/شباط المقبل.

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