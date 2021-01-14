تونس: الجزائر سوف تتقاسم معنا حصتها من لقاح كورونا... فيديو

أعلن وزير الخارجية التونسي، عثمان جرندي، أن الجزائر سوف تتقاسم حصتها من اللقاح المضاد لكورونا مع بلاده فور حصولها عليه.

وقال الوزير، في مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية التونسية على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، إن: "وزير الخارجية الجزائري استجاب بصفة مباشرة وقال بالحرف الواحد إن الجزائر لم تتحصل بعد على هذه اللقاحات".

وأضاف:" لكن فور تحصلها عليها سوف تتقاسم ذلك مع تونس الشقيقة وهذا التزام شديد من قبل الجزائر بمقتضيات الأخوة القائمة بين البلدين".

وفي المقابل لم تؤكد السلطات الجزائرية هذا الإعلان بشكل رسمي.

أوضح جرندي إثر لقائه الرئيس التونسي قيس سعيّد أن "الرئيس تبون قد استجاب بنفسه لهذا الطلب وأعطى تعليماته لوزير الخارجية في خصوص ما يستلزم من توفير اللقاح تقاسما مع ما سوف تتحصل عليه الجزائر من هذه اللقاحات مع تونس".

اعتبر الوزير التونسي "أن هذا تعبير شديد على متانة علاقات الأخوّة القائمة بين تونس والجزائر"، وبين الرئيسين التونسي والجزائري.

وأعلنت تونس عن حملة تطعيم خلال الربع الثاني من العام 2021 وتكثف من اتصالاتها الدبلوماسية للحصول على حصص من اللقاحات. سجلت الجزائر منذ بداية الجائحة أكثر من 100 ألف اصابة بالفيروس من بينها 2800 وفاة.

في المقابل تواجه تونس التي يبلغ فيها عدد سكانها 11.7 مليون نسمة، أزمة مع استفحال انتشار الوباء الذي أصيب به أكثر من 168 ألف شخص وتوفي به أكثر من 5400 آخرون.