السعودية... تغريم  "زين" و"موبايلي" وآخرين  40 مليون ريال

قضت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، بتغريم بعض شركات الاتصالات ما يقارب 40 مليون ريال لارتكابها عددا من المخالفات.

وكانت الهيئة قد نشرت عبر موقعها الإلكتروني مجموعة من القرارات الصادرة عن لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات.

وبحسب موقع الهيئة، فقد تضمنت تلك القرارات عقوبات بغرامات مالية تجاوزت مبلغ 40 مليون ريال، ضد عدد من المخالفين لنظام الاتصالات.

وقالت الهيئة، في بيان لها أمس الخميس، إن المخالفات شملت شركة الاتصالات السعودية " إس تي سي" وشركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين"، وشركة اتحاد جوراء "ليبارا"؛ بسبب ارتكاب عدة مخالفات لنظام الاتصالات.

وأشارت إلى أن لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات فرضت غرامات مالية على كل من شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" بقيمة 31.35 مليون ريال، وشركة اتحاد اتصالات "موبايلي" بمبلغ 1.2 مليون ريال، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" بمبلغ 996 ألف ريال، وشركة اتحاد جوراء (ليبارا) بمبلغ 366 ألف ريال، فيما فرضت على المخالفين الآخرين غرامات مالية قدرها 6.16 مليون ريال.

وأكد البيان بأن تلك الغرامات كانت نتيجة لارتكاب عدد من المخالفات؛ من بينها تقديم عروض ترويجية مخالفة لقرارات الهيئة، واستخدام ترددات دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وعدم الالتزام بتنفيذ قرارات الهيئة في عدد من شكاوى المستخدمين، وتأسيس شرائح اتصال مخالفة، وعدم تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة خلال المهل المحدّدة.

وقال البيان: "إلى جانب إلحاق الضرر بشبكات الاتصالات العامة وذلك بقطع كيبل اتصال، وإرسال رسائل اقتحامية بالمخالفة لنظام الاتصالات، وتقديم خدمة الرسائل القصيرة دون الحصول على ترخيص من الهيئة".

يُذكر أن هيئة الاتصالات تعمل على تعزيز آليات حماية حقوق المستخدمين، وتحفيز التنافسية في أسواق القطاع من خلال العديد من الآليات من بينها تطبيق الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة ومتابعة تنفيذها من كافة مقدمي الخدمة وغيرهم من المكلفين، وحماية الأسواق من الممارسات المخالفة.