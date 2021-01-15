كشف ملابسات تحطم مجسم تميمة كأس العالم لليد في مصر

كشف مصدر أمني مصري حقيقة ما تم تداوله عن قيام مجهولين بتحطيم مجسم تميمة كأس العالم لكرة اليد المقامة في مصر حاليا.

ونفى المصدر ما تم تداوله بشأن قيام الأجهزة الأمنية بتكثيف جهود ضبط المتهمين بتحطيم مجسم "تميمة بطولة كأس العالم لكرة اليد" بمدينة 6 أكتوبر، وأكد أن هذا الخبر عارٍ تمامًا من الصحة، بحسب صحيفة "الدستور".

وأوضح المصدر الأمني أن حقيقة الأمر تتمثل في أن مجسم التميمة المشار إليه مصنوع من مادة "الفوم" ومثبتة بقاعدة خشبية بمدخل مدينة زويل من طريق الواحات بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر، مشيرًا إلى أن سقوطها نتج عن سرعة الرياح دون تدخل بشرى، ما أدى إلى تحطمها وتم رفعها بمعرفة شركة الدعاية المعنية بذلك وإيداعها بالمخازن.

وكانت صحيفة "الشروق" المصرية قد ذكرت، في وقت سابق، أن أجهزة الأمن في محافظة الجيزة تكثف تحرياتها للكشف عن المتهمين بتحطيم مجسم التميمة أثناء إيداعه داخل أحد الهناجر بمدينة 6 أكتوبر.

وقال مصدر للصحيفة إن المختصين وضعوا مجسما لتميمة البطولة كنوع من الترويج لبطولة كأس العالم لكرة اليد، التي تنال اهتمام كل الدول في ظل مشاركة 32 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة، وتحرر المحضر اللازم وأمرت النيابة بتفريغ للكاميرات المراقبة وتكثيف التحريات للوقوف علي ملابساتها.

يأتي استخدام التميمة فى إطار الحملة الترويجية لبطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر في الفترة من 13 إلى 31 يناير/كانون الثاني الجارى.