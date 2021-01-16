السيسي يوجه بإنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، بإنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب.

جاء هذا خلال اجتماعه برئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، ووزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي.

وقال بيان على الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، على موقع "فيسبوك" إن الرئيس وجه بتوفير الموارد المالية لإنشاء المدينة.

وأوضح البيان أن الرئيس وجه بأن يتم إنشاء المدينة، وفق أحدث التقنيات في هذا المجال لتعكس تاريخ مصر الحضاري العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة.

وأشار إلى أن المدينة ستكون متكاملة من حيث توفير مستلزمات الصناعة والإنتاج، والمعارض الراقية، وتدريب العمالة لصقل قدراتهم.

وطالب أيضا بأن تراعي النواحي اللوجيستية من حيث اختيار موقع المدينة للاستفادة من شبكة الطرق والمحاور الجديدة لسهولة النفاذ منها وإليها واستقبال الزائرين.